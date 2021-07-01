Abdullah Avcı, TSYD ve TÜFAD’ı ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarlarığı Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi ve Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti.

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, Teknik Direktör Abdullah Avcı yapılan genel kurul sonrası yeniden TSYD Trabzon Şubesi’nin başkanlığına seçilen Kılıç ve yeni yönetimine başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, Avcı’ya kendisinin müsabakada çekilmiş bir fotoğrafını hediye ederken, Abdullah Avcı da günün anısına TSYD’ye forma hediye etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD ziyaretinin ardından Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti. Yapılan Genel Kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Metin Bak’ı tebrik eden Teknik Direktör Abdullah Avcı bir süre antrenör meslektaşlarıyla sohbet etti.

Günün anısına Metin Bak’a adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye eden Avcı, TÜFAD’a başarılar dileklerini iletti.