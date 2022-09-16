Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında Avrupa’da ilk galibiyetini aldı
Avrupa kupalarında, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bin 119 gün sonra ise UEFA’da 3 puanla tanıştı.
Avrupa kupalarında, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bin 119 gün sonra ise UEFA’da 3 puanla tanıştı.
UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa’da galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımın başında yurt dışında ilk galibiyetini alan Avcı, Karadeniz ekibinin bin 119 günlük Avrupa’daki galibiyet hasretini de sonlandırdı.
Bordo-mavililer, Teknik Direktör Avcı’nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi’nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2’şer karşılaşma olmak üzere 8 müsabakaaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde Norveç’in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, evinde 2-1, dış sahada da da 3-0’lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1’lik ve 0-0’lık sonuçlar aldı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda ise ilk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 kaybeden Karadeniz temsilcisi, Trabzon’da Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
15. maçta kazandı
Trabzonspor, Avrupa kupalarında en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1’lik sonuçla almıştı. Söz konusu dönemden sonra Avrupa’da 14 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, Kızılyıldız’a karşı aldığı 3 puanla bin 119 günlük galibiyet özlemine son verdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0