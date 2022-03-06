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Abdullah Avcı: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Takımının ligde iyi bir konumda olduğunu ifade eden Avcı, “İkincinin 15, üçüncü Fenerbahçe’nin 20 puan önündeyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Spor 06.03.2022, 22:37 06.03.2022, 22:43
Abdullah Avcı: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Takımının ligde iyi bir konumda olduğunu ifade eden Avcı, “İkincinin 15, üçüncü Fenerbahçe’nin 20 puan önündeyiz. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, “Bugün Fenerbahçe maçı öncesinde kazanmayı planladık. Ofansif bir kadroyla başladık oyuna. Önde bazen top kayıpları yaşadık. Rakibin kırmızı kartı oldu. Öne geçtik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Rakibin de direnci arttı. Ya geçişleri sonlandıracaksın ya da sete döneceksin. Geçişleri sonlandıramayınca rakip 5’e 4 ya da 6’ya 5 öne geçti. Kenar ortalarından pozisyonlar verdik. Bugün stoperlerden birini mesafe kat ettirmeyi planladık. İkinci yarıda pasın şiddetini ayarlamamız gerekti. Bunu bazen yaptık bazen yapamadık. Biz bu ligin domine eden takımlarındanız, güçlü bir oyunumuz var. Duran top golü yedik. Ben o sırda 2 değişiklik yapıp ikinci golü arıyordum. Sonra değişiklik yaptık. Ligin 10 haftası kaldı. İkinci sırayla 15, üçüncü ile 20 puan fark var. Şehir de bunu bekliyor. Bugün oyunda Hamsik olsaydı, oyunun akışı ve hızı daha farklı olurdu. Bugün gözlerim onu aradı. Bugün zaman zaman memnun oldum zaman zaman olmadım. 1 haftayı daha bitirdik. Ligin bitmesine 10 hafta kaldı. 5 maç ve averaj olarak da üstünüz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarları Göztepe maçına bekliyoruz"

Bugün kaçan pozisyonlarla ilgili olarak konuşan Abdullah Avcı, "Rakibi hafife alma gibi bir durum olamaz. Pasın şiddeti, kalitesi, son vuruş sıkıntısı yaşadık. Bunlar oyunun içinde her zaman var. Her zaman her şeyin en iyisini yapamayız. Bazen oyuncu bunları yapabiliyor. Ama genel anlamda harika bir sezon geçiriyoruz. Göztepe maçında da 40 bin harika taraftarımızı dolu dolu bekliyoruz" dedi. Mart ayının 10’unda Trabzonspor’un başına geçmesinin üzerinden 16 ay geçeceğini hatırlatan Avcı, Ahmetcan’la ilgili olarak sorulan soruya "Ahmetcan, bu verimli topraktan çıkan ve yaşında milli takım oyuncusu. Bunun mesajlarını 1 senedir veriyor. Kayserispor maçında oynadı. Devrede değiştirmiştim kendisini ama bu taktiksel bir değişiklikti. Umarım böyle devam eder. Milli takımımızın yukarıya doğru beklenen oyuncusu. Bursaspor’dan Taha’yı aldık. Ahmetcan’ın sağ ayaklısı. Kendisi böyle devam etsin. Daha yapması gereken birçok şey var" cevabını verdi.

"Fenerbahçe tabii ki baskı kuracaktı"

Bir basın mensubunun “Fenerbahçe bugün çok baskılı bir oyun ortaya koydu” yorumu üzerine konuşan Avcı, "Bizim baskı yediğimizi düşünmüyorum. Biz pasla çıktık. Tabii ki rakip zaman zaman baskı yapacak, Fenerbahçe’yle oynuyorsunuz. Bu oyun böyle bir oyun. 9 kişi de kalsaydı baskı kuracaklardı” dedi. Abdülkadir’in sezon sonunda transfer olup olmayacağı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Benim ve ekibimin önünde tek bir şey var, Trabzonspor’un şampiyonluğu. Bunun ardından gerçekleşecek her şey sonradan olacaktır. Abdülkadir bu toprağın oyuncusu ve çok yetenekli bir oyuncu. Belki Galatasaray maçından sonra eleştirildim, 30. dakikada oyundan aldım diye. Ama bazen dibe vurmak gerekir. Umarım önce Trabzonspor’daki hedeflerine, sonra ulaşmak istediği hedeflerine ulaşmasını arzu ederim" diye devam etti. İrfan Can’ın kırmızı kart pozisyonuyla ilgili “Pozisyonu seyretmedim. 17. dakikada olmamış bir senaryoyu nasıl anlatabilirim. 11’e 11 de devam edebilirdi oyun. Bunu doğru yapıyorsan, bunu hissettirmezsin. Rakip de 10 kişi blok halinde arkada duruyorsa, bunu rakip daha iyi hissettirir. Aksiyonları doğru kullanmak lazım” açıklamasını yapan başarılı çalıştırıcı, son olarak Hikmet Karaman’ın kupadaki Trabzonspor eşleşmesiyle ilgili söyledikleri üzerine “Hikmet Karaman hocanın duyguları için teşekkür ederim. Trabzonspor bu lig tarihinin en iyi takımlarından birisi ve herkes Trabzonspor ile oynamak ister. Bu sene her şeye talibiz. Umarım gerçekleştiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

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