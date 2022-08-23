Abdullah Avcı: "Rövanşı almak istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag karşısında Danimarka’da ilk maçta alınan 2-1’lik mağlubiyetin rövanşını almak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında yarın akşam FC Kopenhag takımını ağırlayacak olan Trabzonspor’da maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Abdulkadir Ömür, maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Danimarka’da oynanan ilk maçta alınan 2-1’lik mağlubiyetin rövanşını almak istediklerini belirterek, "1 hafta önce Kopenhag’da çok güzel bir ortamda bütün planlarımızı yaparak sahaya çıktık. Oyunun gole kadarki olan bölümünde oyun organizasyonu iyi gidiyordu. Bireysel hatadan yediğimiz goldü. Sonrasında oyun, devre bitene kadar her iki takım için de bitene kadar dengeli gitti. Sonrasında da Kopenhag’ın en güçlü taraflarından biri olan duran toptan ikinci golü yedik. İkinci 45 dakikayı domine bir oyun oynadık ve Bakasetas golünü attı. Oyun olarak kazandığımız fakat skor olarak kazanamadığımız bir oyunda kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu” diye konuştu.

"Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat var"

Yarın akşam oynanacak karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Avcı, “Yarın akşam burada muhteşem Trabzonspor taraftarının geçen yıldan bu yana bize verdiği pozitif destekle beraber şampiyonlukla beraber milyarlarca kişiye örnek olmuş sevinçleri ve kutlamaları bu seviyenin altına düşmeden, tekrar örnek olarak, rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak, oyuna müdahil olmadan oyuna destek vermesini bekliyoruz. Rakip özellikle yarın ikinci bölgede bekleyip bir geçiş, topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz. Duran topa dikkat edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Geçen haftadan da pratiğimiz var. Yarın zihnimiz taze şekilde yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, kulüp bunu hak ediyor. Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu süreye dikkat etsinler. 3-0 bir anda 3-2 oluyor santim santim hesapladık, böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon ve Trabzonspor için tarihi günlerden birisi olacak. Bunun karşılığını almak istiyoruz” dedi.

Avcı, sakat oyuncularla ilgili bilgi verdi

Sakatlıklar hakkında bilgi veren Avcı, “Marek Hamsik’in tedavisi devam ediyor. Olumlu gidiyor ama yarın bizimle olmayacak. Bruno geçen sene aşil tendonu kopmuştu. Serkan ve Hüseyin’i biliyorsunuz. Edin’in kolu kırıldı. Bir tek beklemediğimiz süreçte Bakasetas’ın geçen hafta oldu. Bu akşam tekrar bakacağız ama zor olur diye düşünüyorum. Bu akşam durumu daha net olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kopenhag maçı ve ligde oynanan Antalyaspor maçında yaşanan kayıpların bireysel hatalar nedeniyle olduğunu belirten Avcı, "Konsantrasyon eksikliği olmadığını düşünüyorum. Bu oyunun içindeki hatalardan olabilecek parçalar. Bazen üst üste gelebilir. Antalya maçında olduğu gibi. Enteresan bir durum yaşadık. Bireysel olarak da bunun üzerinde çalışıyoruz konsantrasyondan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"Bartra ve Bardhi aksilik olmazsa sahada olacak"

Takımın son transferlerinden Marc Bartra ve Enis Bardhi’nin takıma çabuk adapte olduklarını belirten Avcı, “İki oyuncumuz da son derece iyi gidiyor. Transfer etmeden önce ve ettikten sonra sonra bulundukları kulüplerden bütün antrenman ve sakatlık verilerini, hazırlık maçları verilerini alarak, oyuncularla planlama yapıyoruz. Aynı planlama üzerinden gittik. Yarın aksilik olmazsa ikisinin de sahada olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Transferler devam ediyor"

Yarın oynanacak Kopenhag maçına odaklandıklarını ve transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Avcı, “En önemli maç, önündeki maçtır. Galatasaray ile ilgili bir gram ne çalışma ne konuşma oldu. Bir maç kaybedildiği zaman kafalar orda mı burada mı deniliyor. Bunların zaman tünelinde kaldığını düşünüyorum. Süreçte sakarlıklar var. Oyun organizasyonundan vazgeçmeden buna devam etmek gerekiyor. Bazen oyuncular değişecek ama oyun organizasyonu değişmeyecek. Transfer devam ediyor. Şu an itibarıyla bir kısmını izleme komitesi ve biz de çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz çalışıyor” şeklinde konuştu.

"Ahmetcan için çok mutluyuz"

Ahmetcan Kaplan’ın Ajax’a transferini değerlendiren Avcı, “Ahmetcan için Trabzonspor altyapısında herkesi verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben geldiğimde A takımdaydı. Ekibe de şunu söylemiştim, “harika bir fiziği var, verdiğini alabiliyor ve bu çocuğun Trabzon’un yüzü olması gerekiyor demiştim. Ahmetcan için harika bir durum çok mutluyuz. Bunun sayısını çoğaltmak amacımız. Onun da yapması gereken yeterli değil. Giderken birçok nasihatte bulunduk. Kendini geliştirmesi gereken çok şey var sezon başından itibaren hedeflerden bir tanesiydi" dedi.

Abdulkadir Ömür: "Çok konsantre olmuş durumdayız"

Geçen hafta rakip karşısında talihsiz sonuç aldıklarını belirten Abdulkadir Ömür, " Yeterli süremizin olduğunu düşünüyoruz. Futbol bir taktik savaşı ve her anı doğru oynamamız gerekiyor. Çok basit hata yapmamamız gerekiyor. Çok konsantre olmuş durumdayız. Hem Trabzon’a, hem taraftara, hem Türkiye’ye bu gururu yaşatmak ve gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Duyguları fazla karıştırmadan oyuna ve taktiğe sadık kalarak 90 dakika boyuna elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ümitsiz değiliz. Çok kötü bir skorda da değiliz. Maçı çevirecek ve galip olabilecek bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz taraftarlarımızın. Yarın onlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Tarihi bir maça çıkacağımızın bilincindeyiz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarabiliriz” sözlerine yer verdi.