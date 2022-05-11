Abdullah Avcı: “Rakibi iştahı ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-2 yenildikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Rakibi iştahı ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Kayserispor’a 4-2 yenilerek kupadan elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bugün buraya geldiğimizde tabii ki de rakibimizin iştahlı, arzulu ve baskılı en önemli hedeflerinden bir tanesi final oynamak. Bizim 1-0’lık avantajımız vardı. Bir kalitemiz vardı. O şekilde geldik. Penaltı ve 1-0 ile başladık. Ondan sonraki süreçte özellikle topa sahip olurken, ikinci pastan kaybettiğimiz toplarda rakibe ilk yarı itibariyle Kayserispor’u devreye soktuk. Duran top oldu, korner oldu. Rakibin iştahını ve arzusunu artırdık. Devrede 1-0’ı bulduk. Orada taktiksek bir değişiklik yaptık. İkinci yarının başında oyuncumuza çarpıp kalecinin kontrpiyede kalıp yediğimiz gol. Arkasından Kayserispor’un iştahı daha fazla artmaya başladı. İkinci golü buldular. Sonrasında oyunda önemli denge kurduk ve topa sahip olarak doğru oynamaya başladık ve golü bulduk. Oyun tam biterken penaltı pozisyonu oldu. Sonrasında bizim gibi bir takımın oyunun o bölümünde tekrar pozisyon verip o golü yememesi gerekiyordu. Rakibi iştahı ve arzusundan dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kulübe de silahın dışında her şey patladı”

Avcı, “Biz bu ülkenin takımıyız. Bu senenin Anadolu’daki Türk futbolunda önemli işler yapmış takımız ve şampiyon takımıyız. En azından bir hoş geldin denilebilirdi. Şampiyon takımı Avrupa’da örnek gösteriyoruz ya. Gelen takımı şampiyon oldu diye alkışlıyorlar. Bunu da bekledik ama olmadı. Kulübede silahın dışında her şey patladı. Ben bu oyun adına üzülüyorum. Sonuçlar alınabilir, kupa alınabilir. Lig alınabilir veya kaybedilebilir. Biz bu yaraları bu şekilde açmamamız lazım. Diğerlerine bu şekilde örnek olmamamız lazım. Ben bu oyunun içerisinde kalmayan oyuna saygı gösterme, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Bu şekilde yaptığımız sürece bunun hiçbir zaman karşılığı olmayacak. Hep üzülerek, başkalarını örnek göstererek bunu anlatacağız” dedi.