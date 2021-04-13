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Abdullah Avcı, Kenan Karaman'ı bizzat aradı

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırması beklenen Kenan Karaman'ın transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu bizzat aradı. Kenan'ın önceliğinin forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

Spor 13.04.2021, 11:23
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Abdullah Avcı, Kenan Karaman'ı bizzat aradı

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'ı liste başına aldı. Sabah'ın haberine göre; Transfergörüşmelerinde aktif rol alan teknik direktör Abdullah Avcı da, adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forvet oyuncusunu arayarak, Trabzonspor'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Kenan'ın önceliğinin, forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMA KAVUŞUYOR

Bu arada Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan Abdülkadir Ömür, bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. Fiziksel olarak iyi duruma gelmek isteyen Ömür'ün mayıs ayına kadar hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

(Fanatik)

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