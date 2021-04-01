Abdullah Avcı: "Kazanma alışkanlığını ve duygusunu devam ettirmek istiyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bundan sonraki 10 haftalık süreçte bütün arzularının oyunu geliştirerek kazanma duygusunu devam ettirmek olduğunu söyledi.

Süper Lig’de hafta sonu Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabakanın haızrlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman öncesi bordo-mavili takımın teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, öncelikle A Milli Futbol Takımı’nın oynadığı karşılaşmalara değinerek, "Hem Şenol hocayı, hem ekibi, hem oyuncularımızı tebrik ediyoruz. 3 maç 7 puan. Özellikle dünyanın, ülkenin yaşadığı sağlık organizasyonu içinde 8 günde ortalama 3 maç ve genelinde iyi geçmiş ortam var. Önümüzde 2021 Avrupa şampiyonası var. Eylül’de de dünya kupası eleme maçları olacak" şeklinde konuştu.

"Milli ara sakat oyunculara iyi geldi"

Milli maç arasının sakat futbolcularına iyi geldiğinin altını çizen Avcı, "Nisan’da 7 maç oynayacağız. 4 günlük izin vermiştik. Tamamen futboldan uzak zihinsel rahatlama oldu. Sakat oyuncuların tedavisi yoğunlaştı, iyi gidiyor. Kamil Ahmet Çörekçi’ye iyi geldi. (Abdulkadir) Ömür’e iyi geldi, çok iyi gidiyor. Berat, bu süreci toparlayıp, belki bu haftadan sonra bizle beraber olacak. Onlar açısından iyi" diye konuştu. Avcı, milli oyuncuların da takıma döndüğünü, yarın Bakasetas’ın da gelmesiyle takımın tamamlanmış olacağını ifade ederek, "Sevindirici tarafı şu milli takımdan sakatsız dönüyorlar. O bizim açımızdan önemli. Yarın tam takım olacağız. Bugün son çalışmayı yapacağız" dedi.

"Trondsen’in çalışmaları iyi gidiyor"

Avcı, sezon öncesinde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Norveçli oyuncu Anders Trondsen’in de takıma katıldığını vurgulayarak, "Çalışmaların bazı bölümlerine, ısınma, 5’e 2, pas çalışmalarına bizimle katılıyor. İyi gidiyor şu an itibariyle. Ama Abdülkadir Ömür, daha önde gidiyor. Sene sonuna, mayıs ayına ikisi yetişir mi onlara bakacağız. Umarım yetişir, hem de görme şansımızı olabilir. Bir sonra ki sezona daha sağlıklı girme açısından iyi olabilir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Yönetim kurulu ile altyapıyı konuştuk"

Altyapıyla ilgili hem kendisinin hem yönetim kurulu üyelerinin çalışmalar yaptığını ifade eden tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Özkan Sümer hocanın adının verildiği yerdeki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz, orada ki yerleşim, teknolojiyi, bilimi, organizasyonu nasıl daha iyi yapabiliriz, bunları konuştuk. Bugün ve geçen hafta Akademiye’ye gittik. Orayı önümüzdeki sene itibariyle hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreç böyle geçti."