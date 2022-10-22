Abdullah Avcı: “İyi yoldayız, iyi gidiyoruz”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın evinde 30 maçtır yenilmediğini belirterek, “Özellikle bu üç puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, DG Sivasspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basit top kayıpları verdiklerini dile getirerek, “30 maçtır yenilmiyormuşuz, bunu yeni öğrendim içeride. Bunları takip etmiyorum ama hepsini bir gün toplayacağım. Bu sezon 17 veya 18. maçımızı oynuyoruz en iyi 15 dakika oynadık. Rakip istediği gibi bize temas edemedi, basit oynuyorduk ve orada da golü bulduk. Rakip de bu süreden sonra biraz daha tepkili oynadı ve üzerimize geldi. 20 dakika iyi gitmişti sonrasında aynı oyunu devam ettirmek gerekirken, basit top kayıpları verdik. İlk yarı Uğurcan’ın kurtardığı ve direkten dönen top vardı. İkinci yarı zor bir rakibe karşı oyunu kopartmak istedik. Rakibe ikinci yarı bir şey vermedik. Takımım orada çok iyi durdu. Özellikle bu üç puanın şampiyonluk yarışında ileri de ne kadar değerli olduğunu ileri de çok daha iyi anlayacağız. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Taraftarlarla çok daha güçlü olduklarını kaydeden Avcı, “Bu oyun artık çok zorlaştı. Belki çok daha farklı bir oyun bekliyor olabilirler. Biz taraftarımızla çok daha güçlü oluyoruz. Geçen sene her şeyi beraber yaptık. Onları bundan sonra daha çok burada görmek istiyorum ve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.