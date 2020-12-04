Abdullah Avcı ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk üç maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olmak için DG Sivasspor karşısında sahaya çıkıyor.

Süper Lig’de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan Trabzonspor, 7 Aralık Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Sivasspor karşısında sahaya sadece 3 puan için değil, bir ilki de başarmak için çıkacak. Süper Lig’de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Avcı ile birlikte yeniden özgüven kazanmaya başladı. Bordo-mavili takım Sivasspor maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Abdullah Avcı tarihe geçecek

Süper Lig’de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Sivasspor maçından da gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılması halinde, Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir tarih daha yazacak. Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında ilk üç maçında gol yemeden kazanan teknik adam olarak Trabzonspor’un tarihine geçecek. Bordo-mavililer Sivasspor karşısında gol yemeden kazanması halinde 2017 Aralık ayından sonraki süreçte ilk kez üst üste üç maçtan gol yemeden kazanmış olacak.

Karadeniz ekibi hazırlıklarına bugün devam edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Dünü izinli olarak geçiren Karadeniz ekibi müsabakaya kadar olan üç günlük bölümde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalışmalarına ağırlık verecek. Antrenmanların yanı sıra Abdullah Avcı, bireysel ve takım görüşmelerine de ağırlık verecek.