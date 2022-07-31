Abdullah Avcı: “İlk hedefimize ulaştık”

Turkcell Süper Kupa’da Sivasspor’u 4-0 yenerek kupaya ulaşan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonu yaptığı açıklamada, ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa finalinde Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Bordo-mavililer sahadan 4-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivaspor’un iyi bir takım olduğuna değinerek, “Rakibin oyuncu grubu ve oyunu aynıydı. Bunun üzerinden çalışmalarımızı yaptık. Topa sahip olmak bizim için önemliydi. Duran toptan golü bulduk, ikiyi bulduktan sonra oyun tamamen elimize geçti. Hak ettiğimiz bir Süper Kupa finalini kazandık. Sivasspor’u da tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Senelerdir ligde harika işler yapıyorlar” dedi.

“İlk hedefimize ulaştık”

Trabzonspor’un hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Avcı, "Bizim öncelikli ulaşılabilir hedefimiz Süper Kupa’yı almak sonra da lige iyi bir başlangıç yapmaktı. Kısa vadede hedefler koymuştuk, ilk hedefimize ulaştık. Cuma günü burada İstanbulspor maçıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonra Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunlara ulaşmak için bugünü kazanmak gerekiyordu. Bu kupa lig öncesi iyi bir enerji olacak diye düşünüyorum. Eski adı Cumhurbaşkanlığı, bugün Süper Kupa. Bugün 10’uncu kupayı aldık. Bunun iki tanesinde, toplamda üç kupada olduk, harika duygular yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Saygının fazla olduğu bir lig olmasını diliyorum”

5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonu hakkında görüşlerini aktaran Avcı şunları söyledi:

"Geçen sene iyi bir hikaye yazdık ama onu kapatıyoruz, yeni bir hikaye yazmak için bu başlangıca ihtiyacımız vardı. Bunda en önemli ayaklardan bir tanesi taraftarımız. Savunma yaptık, hücum yaptık ama onlar da sonuna kadar enerjileriyle bize destek oldular. Her sene en büyük transfer taraftarımızın bize vereceği pozitif enerjidir. Onlara burada ve her yerde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizden ayrılan Egemen Korkmaz’a. Futbolcu ve antrenör olarak buraya çok önemli hizmetleri oldu. Özel işleri nedeniyle biraz müsaade istedi. Kalmasını istedik ama müsaade istedi. Ligde ve bugünkü Süper Kupa’da katkısı var. Caner Hoca’nın çocuğu oldu ABD’deydi tüm çalışmalarını, analizlerini oradan yaparak katkıda bulundu. Tüm Trabzon Ailesi’ne teşekkür ediyorum. 2022-2023 sezonu bu hafta başlıyor, herkesin samimi dürüst, hakemlerin konuşulmadığı, sakatlığın az olduğu, saygının fazla olduğu bir lig olmasını diliyorum.”

“Kalıcı izler bırakıp daha iyi hale getirmek için uğraşıyoruz”

Kulüpte bir çok değişimi de gerçekleştirmek istediklerini aktaran Avcı, bu durumun organizasyon işi olduğunu söyleyerek, “Bu organizasyonu bana sağlayan başkan, yönetim kurulu ve Ertuğrul Bey’e teşekkür ediyorum. Trabzonspor gibi büyük kulüp her zaman yarışmıştır biz biraz daha organize ettik. Bu kulübün genetiğinde zaten yarışmak var, ben bu organizasyonu devamlı geliştirmeye çalışıyorum. Ekibimle beraber kulüpte bir çok değişimi de gerçekleştirmek istiyorum. Taç hocasından, beslenmeye kadar Olması gereken bu. Kalıcı izler bırakıp burayı daha iyi hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu imkanları bana Trabzonspor başkanı, yönetim kurulu ve Ertuğrul Bey sağlıyor. Bu şehrin büyük bir enerjisi var, bunu pozitif kullanmalarını istiyorum. Her türlü teknolojiden faydalanarak buna katkı sağlıyoruz. Bazen kazanır bazen kaybedersin, yarın yeni bir gün yeni bir hedef başlayacak. Bu hedefi yakaladık, önümüzdeki hafta lige başlayacağız. Yarından itibaren ona odaklanacağız” şeklinde konuştu.

“Ligde yarış zorlu olacak”

Transferler hakkında bilgiler aktaran Avcı, “Topa sahip olmak, oynamak çok önemli. Topu kullanan bir oyuncu olması gerekiyor. Edgar, Vitor profili, biri dengeli, biri hızlı uyumu iyiydi. Bugün Dorukhan’ı tercih ettim. Yoğun bir şekilde stoper için çalışma var. İki sezondur yüzde 95 transferler bitmiş sezona başladık, yönetime teşekkür ediyorum. Bazen bir iki aksaklık olabilir. Sekiz tane stoperle görüştük. Birçok şeyle karşılaşabiliyorsun, bu zamana kadar gerçekleşmedi. Bir tane alacağız. Yoğun görüşmeler devam ediyor. Kulübe ve oyuna uygun bir tane tercih edeceğiz. Bu sene ligde yarış daha zorlu olacak. Ama biz de geçen sene rakip yok diye kazanmadık, biz kazanarak devam ettik. Sonuçlara göre değil, bu organizasyonu nasıl büyütüyoruz, o açıdan bakıyorum. Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor” dedi.

“Şampiyonlar Ligi sahnesinde olmak istiyoruz”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları play-off öncesi görüşlerini aktaran Avcı, “Ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi’nde gruba kalabilmek. Avrupa’da her takımın organizasyonu var, kolay maç yok. Trabzonspor’un da gücü var, umarım uzun zaman sonra play-off’tan gelen takım oluruz. Türk futbolu, Trabzonspor ve marka değeri adına o sahnede olmak istiyoruz” görüşlerine yer verdi.

“Rezerv Lig oyuncuya katkı sağlamaz”

TFF tarafından bu sezon uygulamaya konacak olan Rezerv Lig hakkında eleştirilerde bulunan Avcı, “Rezerv Lig diye bir şey açılıyor, içeriğinin şu an itibarıyla uygulamasını doğru olmadığını düşünüyorum. 12 sene önce bunun araştırmasını yapan bir teknik adamım ama Rezerv Lig’in rekabet içinde olması gerekiyor. Tesislerde Rezerv Lig oynanmaz, bu oyuncuya katkı sağlamaz. Uygulaması daha önce oldu, 21 Yaş Altı Ligi bir sene sonra kalktı. Rezerv Ligi bugün kuruyoruz, bir hafta sonra başlıyoruz doğru değil. Rezerv lig açılımının başka türlü olursa katkı sağlayacağını düşünüyorum” sözlerine yer verdi.