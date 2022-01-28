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Abdullah Avcı iletişimin gücünü kullanıyor

Taktiksel yeteneği ve öngörüsünün yanından fiziksel ve taktik yüklemeleri planlı bir şekilde takıma adapte eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kurduğu sağlıklı iletişim yöntemleriyle de şampiyonluk yarışı veren takımına en büyük güç oldu.

Spor 28.01.2022, 12:09
Abdullah Avcı iletişimin gücünü kullanıyor

Taktiksel yeteneği ve öngörüsünün yanından fiziksel ve taktik yüklemeleri planlı bir şekilde takıma adapte eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kurduğu sağlıklı iletişim yöntemleriyle de şampiyonluk yarışı veren takımına en büyük güç oldu.

Sıkıntılı bir süreçte 10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Teknik Direktör Abdullah Avcı, 444 günlük maç trafiğinde Karadeniz ekibini dipten zirveye taşıdı. Avcı, Trabzonspor’un başında tarihi çıkışa imza atarak bir seneyi aşan görevinde takımı zirvede tuttu, Süper Kupa’yı müzesine getirdi.

Taktiksel bilginin yanında iletişimin gücünü kullandı

Taktiksel yeteneği ve öngörüsüyle modern futbolun Türkiye’deki en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Abdullah Avcı, yoğun tempo arasında iletişimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, yardımcı kadrosuyla birlikte oluşturduğu iletişim ekibiyle futbolcularla bire bir temas kuruyor. Kadroda bulunan oyuncularıyla her hafta toplantı yapan deneyimli teknik adam, bazen antrenman sahasında bazen de ofisinde bire bir görüşmelere yapıyor. Hem saha içinde hem de saha dışındaki çıkan sorunlara temas ederek, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturuyor.

İletişim oyuncular takıma gelmeden başlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadrosunda bulundurmak istediği oyuncularla iletişime transfer sürecinin resmiyet kazanacağı dönemden itibaren geçiyor. Oyuncuyu neden istediğini, saha içerisinde neler beklediğini samimi bir şekilde anlatan deneyimli çalıştırıcı, hedefleri ve beklentileri anlatmasının ardından aldığı cevaplar doğrultusunda yol haritasını belirliyor. İletişim sürecini oyuncularla çok iyi kuran Avcı, takıma katılacak oyuncunun kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor.

Gelecek planlaması

Trabzonspor ara transfer döneminde ise şampiyonluk yarışına katkı verecek isimlerin yanı sıra gelecek vaat eden oyuncuları da kadrosuna katıyor. Önümüzdeki sezondan itibaren yabancı kuralının yanı sıra kadro maliyetlerinin aşağıya çekilmesi yönünde de adımlar atan Karadeniz ekibi; Edin Visca, Puchacz, Kouassi ve Yusuf Erdoğan’ın yanı sıra Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen gibi isimleri de transfer ederek geleceğin planlaması yönünde ciddi adımlar atıyor.

Antrenmanlar başlıyor

Süper Lig’in lideri Trabzonspor’da Galatasaray maçı sonrası verilen izin sona eriyor. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak. Antrenman öncesinde ise oyuncular testte girecek.

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