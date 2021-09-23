Abdullah Avcı: “Her iki tarafa giden bir maç oldu”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, üç günde bir maç oynandığı dönemde 10 kişi sahada kalmanın kolay olmadığını belirterek, Konyaspor karşısında 10 kişiyle deplasmanda aldıkları 1 puanın 3 puan gibi düşünülecek zor kazançlar olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor’a karşı 10 kişi kalmalarına rağmen 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Senaryonun iyi filmden kötü filme döndüğü oyuna denk geldiklerini ifade eden Abdullah Avcı, “Konyaspor, iyi bir takım. Sayısal üstünlükle beraber, kenarlardan beklerle gelmeye başladı. Bugün maçta 48-49 orta yaptılar. Stoperimiz oyundan atılınca hava ve yan toplarda etkili bu ortaların yarısına rakip oyuncular vurdu. Bu durumda kalecimiz Uğurcan devreye girdi. Çok top kayıpları yaptık. Böyle olunca Konyaspor oyunsal üstünlük yakaladı. Devrede bir oyuncu ve oyun değişikliği yaptık. İkinci yarı başlangıcıyla gol yedik. Bazen karar vermek çok kolay değildir. Ekip olarak böyle bir durum yaşadık. Yine oyuncu ve oyun değişiklikleri yaptık ve topa sahip olma durumu oluştu, pozisyonlara girmeye başladık. 2-2’yi yakaladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyonda golü kaçırdık. Her iki tarafa giden, zaman zaman Uğurcan’ın devreye girdiği bir maç oldu. Üç günde bir maç oynandığı dönemde 90 dakika 10 kişi sahada kalmak kolay süreç değil. Buna rağmen geri döndük, kazanabilirdik. Bunlar deplasmanlarda üç puan gibi düşünülecek zor kazançlardır. Oyuncularıma vazgeçmeden devam ettiği için teşekkür ediyorum. Konyaspor’a da başarılar diliyorum" dedi.

Avcı, lig yarışı içerisinde çok dalgalanmalar olacağını kaydederek, 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle son derece sağlıklı gittiklerini, oyun kalitesinden herkesin memnun olduğunu ve bu oyunlarının böyle devam edeceğini sözlerine ekledi.