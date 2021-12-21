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Abdullah Avcı: “Hedefe giderken deplasmanda geriye dönüşle maç kazanmak son derece önemli”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda aldıkları Altay galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Hedefe giderken deplasmanda geriye dönüşle maç kazanmak son derece önemli” dedi. Puan farkına pek bakmadığını söyleyen Avcı, Başakşehir maçında 3 puan almanın hesabını yaptığını söyledi. Avcı, maçta sakatlanarak oyunu terk eden Edgar Ie’nin durumunun MR sonrası netleşeceğini açıkladı.

Spor 21.12.2021, 23:10 21.12.2021, 23:17
Abdullah Avcı: “Hedefe giderken deplasmanda geriye dönüşle maç kazanmak son derece önemli”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda aldıkları Altay galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Hedefe giderken deplasmanda geriye dönüşle maç kazanmak son derece önemli” dedi. Puan farkına pek bakmadığını söyleyen Avcı, Başakşehir maçında 3 puan almanın hesabını yaptığını söyledi. Avcı, maçta sakatlanarak oyunu terk eden Edgar Ie’nin durumunun MR sonrası netleşeceğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

“Hedefe giderken deplasmanda geriye dönüşle maç kazanmak son derece önemli”

Abdullah Avcı, “Altay, sıralamadaki yerini yansıtmaya bir takım. Baskıyı seyirci desteğiyle iyi yapacaklarını biliyorduk. Biz oyun organizasyonuna iyi bir şekilde başladık. Sabırlı oynamak ve baskıyı kırmak için son ana kadar beklemek, az temaslı oynamak önemliydi. Merkezde baskı yedik, topu kaybettik ve biz sonuçlandırırken golü yedik. Devre arasından iki değişiklik yaptık ve erken golü bulduk. Oyunda dalgalanmalar oldu, Uğurcan’ın kurtardığı pozisyonlar vardı, bizim de girdiklerimiz vardı. Hedefe giderken deplasmanda geriye dönüşle maç kazanmak son derece önemli. Bugün 18. hafta ve geldiğimiz nokta son derece önemli. Bir 3 puan daha alarak haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki hafta, senenin son maçını ligin en kaliteli takımlarından birin karşı oynayacağız. Yine oyun organizasyonlarına çalışacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi ‘Bu ligde iyi ki Trabzonspor var’ dedirttirdiğimiz için bu beni mutlu ediyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarımızı çağırıyorum, savunmayı da hücumu da onlarla beraber oynayacağız. Onlar bizim yanımızda oldukları sürece bir çok önemli işler yapıyoruz. Güzel bir gün bizim adımıza. Kazandık ve mutluyuz. Yarından itibaren hafta sonuna hazırlanmaya başlayacağız” dedi.

Edgar’ın durumu MR sonrası netleşecek

Bir basın mensubunun Edgar Ie’nin yaşadığı sakatlığı sorması üzerine Abdullah Avcı, şu şekilde yanıt verdi:

“Edgar’ın dizinde bir esneme var, 1-2 gün içinde durumu netleşir. Dışarıya çıkınca daha iyi hissetmiş ama MR sonrasında durumu belli olacak. Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 1 oyuncu aldık, 2 oyuncu üzerinde de çalışmalarımız var. Takıma kalite katacak ve rekabet ortamına katkı sağlayacak 1-2 oyuncu daha katarsak bu bizi mutlu edecek.”

Avcı’dan puan farkı açıklaması

Avcı, puan farkı sorusunun sorulmasın üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Kaç puan fark var diye bakmıyorum. İkinci veya üçüncü kimmiş diye maç bittikten sonra öğrenebiliyorum. Trabzon’a döneceğiz, öğleden sonra antrenman var, Başakşehir maçına detaylı bir şekilde hazırlanacağım. Oradan da 3 puan almanın hesabını yapıyorum. Puan farkı açılıyor, herkes kendine bir şey bakacak. Benim amacım maç maç kazanmak. Farkın açılmasını medya ve futbolseverler yorumlasa daha doğru olur.”

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun yeni halini çok beğendiğini ifade eden Abdullah Avcı, “Alsancak stadı futbolculuğumda çok gelip oynadığım bir stadyumdu. Bugün itibariyle hem Mustafa Denizli hocanın adının verilmesi hem de kendisinin sahada olması çok güzel. Çok güzel bir stadyum olmuş, Altay takımına başarılar diliyorum” diye konuştu.

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