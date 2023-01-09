Abdullah Avcı: “Geçici olmayan bir durum yaşıyoruz”

Alanyaspor ile oynadıkları müsabakadan 5-0’lık skor ile mağlup ayrılan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini, sonra 2 maç sonra gri durum ve kırılmalar oluyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’a 5-0 mağlup olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değişik formasyonlarda oynayan bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Avcı, ilk 13 dakikada sağlıklı baskı yapıp 3 net pozisyona girdiklerini söyledi. İlk gelen topta gol yediklerini söyleyen Abdullah Avcı, geçen yıl 30 dakikada 4 gol attıklarını ifade etti. 6 isabetli şutun 5’inin gol olduğunu vurgulayan Avcı, “Biz oyunda her gol yediğimizde kırıldık ve kırılmaya devam ettik. Oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı durum değil. Buna benzer durumları yaşamaya başladık. Özellikle Trabzonspor buna tepki verecek. Tekrar oyuna girecek, oyunu çevirmek için sahada elinden geleni yapacak. Her seferinde kırılmalar yaşadık” ifadelerini kullandı.

“İyileşir gibi oluyor ama toparlanması olmuyor”

Rakibi tebrik ettiğini belirten Abdullah Avcı, “Şimdi 26 aydır Trabzon’da harika işler yapıyoruz ama bu sene 26. maçımızı oynuyoruz. 26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini sonra 2 maç sonra gri durum ve kırılmalar oluyor. Teknik ekip olarak her türlü oyunu, oyuncu deneyerek değiştirerek, takımın tekrar ivme kazanması için her şeyi ekip olarak deniyoruz. Ama geçici olmayan bir durum. 26 haftadır Bu kadar inişli çıkışlı sağlıklı değil, iyileşir gibi oluyor ama toparlanması olmuyor. Hastalıklı bir durum gibi duruyor. İyileşir gibi oluyor. Trabzon camiasından özür dileriz. Nasıl 26 ay boyunca güzel ve önemli şeyler yapıp güzel duygular yaşadık? Bugün de bu durumdan üzüntülüyüz. Aslında hiç alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Benim çalıştırdığım takımlarda 5 gol, 2 hafta evvel deplasmanda 4 gol sonra başka deplasmanda 5 gol çalıştırdığım takımlarda genel de hem hücum oynayıp hem de az gol yiyen takımlarda çalıştım. Bunlar üzerine genel bir değerlendirme yapacağım önümüze şapkamızı koyup, neler yapıp yapamayacağımızı karşılaşmasını yaptırmak gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz camiadan da özür diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bazen ışık geliyor ama sonra ışık kayboluyor”

Bir gazetecinin Abdullah Avcı’nın daha önceki röportajlarında performansa dayalı olarak değişimler yapabileceği konusundaki demecini hatırlatarak, ‘Kadroda bir yaptırım yapılacak mı?’ sorusu üzerine Avcı, “Az önce de söylediğim gibi; birçok şeyi deniyoruz. Devre arası itibariyle aradan sonra oyunu değiştirdik, oyuncuyu değiştirdik, formasyonu değiştirdik, bir maça farklı formasyonla çıktık ki, bir standardı yakalarız ve öyle devam ederiz ama şimdi doğrusunu bulabilmek için her şeyi deniyoruz. Bazen bir ışık geliyor, ‘Tamam’ diyorsun ama sonra ışık kayboluyor. Dediğim gibi geçici olmayan bir durum gibi düşünülüyor. Bir değerlendirme yapıp neler yapılıp yapılmayacağı ile ilgili düşünülebilir ve karar verilebilir. Şu an itibariyle sadece bir durum tespiti yapıyorum” cevabını verdi.

“Marek’in o saatten sonra oyuna girmesini işin aslında gönlüm razı olmadı”

Diğer bir gazetecinin Hamsik’in Alanyaspor maçında forma giymemesinin belirli bir sebebi olup olmamasını sorması üzerine Avcı şunları kaydetti: “Dediğim gibi genel bir değerlendirme yapacağım. Oyun, oyuncu, biz kendimiz, kulüp, hedefler, gidişat. Önümüzde şu an itibariyle ligiydi, Türkiye Kupası’ydı, Konferans Lig’iydi birçok hedef duruyor. Bu hedeflere giderken de bu değerlendirmeler yapılabilir. Marek Hamsik bizim çok değerli bir futbolcumuz. Bugün oyun 3-0, devrede içeri gidiyorsun. Oyunda bir gidişata ve buna bir dönüş yapabilsek, ben 3-1, 3-2 yakalayabilsek, o anlamda atacağız. Biraz da korumak amacıyla, saygı göstermek amacıyla Marek’in o saatten sonra oyuna girmesini işin aslında gönlüm razı olmadı. Sadece bu oyunun genel akışıyla ilgili tasarruftur.”