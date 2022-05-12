banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İzmir’de suya yüzde 15 zam
İzmir’de suya yüzde 15 zam

Abdullah Avcı: "Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerin tarihinde olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, önümüzdeki sezon da kavganın içinde değil , saygının içinde kalıp, oyunu daha güçlü hale getirmek için yollarına devam edeceklerini söyledi.

Spor 12.05.2022, 14:10
Abdullah Avcı: "Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerin tarihinde olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, önümüzdeki sezon da kavganın içinde değil , saygının içinde kalıp, oyunu daha güçlü hale getirmek için yollarına devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Trabzonspor’da dün itibariyle 18 ayı doldurduğunu belirten Avcı, "Fazla iş ve mesai odaklı birisi olduğum için sene içinde yoğun akışta çok fazla iletişimde olamıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Geldiğimizde bir yarış ve oyun organizasyon oluşturmaya çalışırken bu senenin planlarını yapmaya başlamıştık. Trabzonspor’un genetiğinde yarışmak vardır" dedi.

Trabzonspor ile anlaşırken analiz yapıp takımın güçlü ve güçsüz yanlarını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna sunduğunu söyleyen Avcı, "Sonrasında transfer gerçekleşti. Kasım 2020’den sonra milli takım arasıyla göreve başladım bir teknik direktör olarak. Teknik analizdi benim yaptığım. Oyundaki güçlü ve güçsüz yanları üzerinde güçsüz yanını daha iyi hale getirebilmek için savunmayı güçlendirme için çalışmalar yaptık. Oyuncu grubu buna iyi cevap verdi" diye konuştu.

Abdullah Avcı, oyun skorlarının yavaş yavaş yukarı çıktığı bir Trabzonspor’u oluşturmaya başladıklarını ifade ederek, "Bu senenin planlamasını da yapmaya başladık. Uzun zamandır bu ligde yarışan bir teknik direktör olarak bu ligin nelere ihtiyacı olduğunu nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Özellikle takım programlarını, kamp programlarının belli olmadığı bir süreçte, biz 3 ay kala tüm programlarımı yapmıştık. Oyuna iyi başlamak ligin büyük bölümünde bu zamana kadar olan sürecinde rakiplerini fazla yaklaştırmadan bazen savunma, bazen hücum, bazen set yaprak Trabzonspor’un bugün çok mekanizmalarında değişiklikler yaptık sakatlıklar nedeniyle. 8 tane sol bek kullanmak zorunda kaldık. Merkez orta sahadaki oyuncu Marek’i 2 buçuk ay kaybettik. Organizasyon oyun kalitesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu"dedi

"Büyük organizasyona ihtiyaç var"

Avcı, Trabzonspor’un başarısını sürdürülebilir kılmak için çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bu yörenin bir insanı olarak, buranın kodlarında bu var. Bunu daha iyi hale getirebilmek için daha büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Şampiyonluk sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyunda daha uluslararası maçlara gidebilmemiz için bu şehrin daha büyük organizasyona ihtiyacı var. Trabzonspor her zaman dalgalanmalar göstermeyen, daha iyi yarışan, Avrupa’da yarışan bir takıma dönüştürebilmek için buna ihtiyacımız olacak. Tesislere gidiyorum, akşama kadar tesisteyim yoğun şekilde çalışıyorum. Biz bu duyguyu hep beraber yaşadık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon planlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin sadece profesyoneller tarafından yapılmasını ve denetlenmesi gerektiğini düşünen birisiyim. Bu şehri, ülkeyi futbolcuları çok iyi biliyorum. Burası da büyük bir camia. Organizasyonu her defasında büyütmeye ihtiyacı var. Altyapı organizasyonu eğitim amaçlı yapılacak yatırım pilot takım genç oyuncuların içerde ve dışarıda kullanımı, Trabzonspor’un şampiyonluğunda altyapıdan çıkmış çok önemli oyuncular var. Oyuncuların beslenmesine kadar, kullandığı yağa kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Statta maç oynuyorum. Antrenman sahasının zeminin de o şekilde olması lazım. Bunları yönetimle ve Ertuğrul beyle de paylaştım. Şampiyonluk bir sonuçtur ve organizasyonu geliştirmek buraya daha sürekliliği olan katkılar sağlar."

"Kavganın değil saygının içinde kalıp yolumuza devam edeceğiz"

Trabzon şehrinin ve taraftarının büyük bir enerjisi olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Bu şehrin çok büyük enerjisi var ve bu enerji pozitif kullanılmalı. Taraftarımız sene başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitifi çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine hakeme oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor. Dışardaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyun ve oyuncularla oynanan bir takımı yapmak. Trabzonspor’un şu an şampiyonlar liginde görünen bir ön play-off’u var. Kadronun üzerinden doğru dokunuşlar yapıp, oyunumuzu daha iyi hale getirip, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Kavganın içinde değil saygının içinde kalıp oyunu güçlü hale getirip yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecek sezonla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Avcı, "Kamp ne zaman başlayacak, transferde nerelere dokunacağız. Bunların hepsi itibariyle hazırlıkları yapıldı. Yarışmak kolay değil. Hem yoğun yarışırken, duyguların inişli çıkışlı olduğu süreçlerde bu planlamaları da yapıyoruz. Kulübün bütçesi doğrultusunda bu transferleri gerçekleştireceğiz. Bir çok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe kat ediyoruz. Mevcut iyi bir kadromuz var, bunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Sezon başı planlamalarının hazır olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kulübün tarihinde yer almak güzel duygu"

Avcı, Trabzonspor’u şampiyonluğa taşıyan teknik adam olmakla ilgili duygularını da anlatarak, "Müzeyi gezerken geldiğimde ‘bu tarihte olmak istiyorum’ demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca beni aradı, hoca beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı’yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu. İşimi odaklı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısının son haftalarında takımın performansında düşüş olmadığını ifade eden Avcı, "En iyi oyun mu, en iyi maç mı derseniz oyunlar çok değişti. Skor almak için bazen savunma, bazen hücum dedim, bazen duran top dedik ama bunun temeli takım savunmasını doğru yaptığın sürece sizi ayakta tutacaktır. Çok olumsuz maçlar oynamadık ama olumlu maçlar oynadık. Belli bir standardı yakaladık, dengeli oyunlar oldu, rakiplere göre değişiklikler oldu. Adana Demirspor maçının burada ilk yarısında inanılmaz bir maçtı. İlk yarı başka, ikinci yarı başkaydı. Son haftalarda ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Herkes çalışıyor plan yapıyor ve uzak ara puan farkıyla gidiyor. Mekanizmalarla çok oynadığın zaman oyun organizasyonunda tıkanıklık oluyor. Peres gitti en son. Mekanizmanın bozulduğu yerde oyunun da bozulması normal. Bu dalgalanmalar normal. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, sezon başında Hugo ve Djaniny konusunda sorunlar yaşandığını ve süreç içerisinde bunun aşıldığını kaydederek, "Sezon başı itibariyle bazen sorunlar olabiliyor. Çocuğunun eğitim problemi veya başka ülkeye gitmek istiyor. Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün ve oyuncuya bunu samimi şekilde anlatmak önemli. 2 oyuncuyla 6 ay çalıştığım, ’Ben gitmek istiyorumun karşısında durdum. Oyuncuyla 6 ay tekrarlarım var, bir 6 ay daha kaybedemem. O oyuncular bugün teşekkür etti. Biri Djaniny biri Hugo’ydu. Hugo sakatlanınca geri gelip oynayacağım dedi. Şampiyonluk, bu nasıl bir duygu daha farkında da değilim. Çok yorgunum. Bu duyguyu statta taraftarlarla birlikte hissedeceğim dedi ve geldi" dedi.

Nwakaeme durumu

Nwakaeme ile anlaşıp anlaşılmayacağı konusunda da bir soru üzerine Avcı, "Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım onun da çok seviyorum oda beni. Mukavelesi bitiyordu ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da devam etmek istediğini söyledi. Bir boşluktan sonra bu konuşmalar oldu. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla yönetim kurulu arasında devam ediyor" diye cevap verdi.

"Doğru örnek olmaya devam edeceğiz"

Başarılı teknik adam, maçlarda yaşanan saha olaylarıyla ilgili bir duruş sergilediğini ve açıklama yapmadığını belirterek “Sahanın dışına bugüne kadar çıkmadım çıkmayacağım. Sevgi ve saygının olduğu demeçlerini bu şekilde vermeye devam eden bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim bu oyunun iyileştirme gücü vardır oyunlar 24 saat sonra bitiyor. Bu konuşulanlardan hiçbirinin içine girmeyeceğim girmek zarar vermiştir. Çocuklara topluma doğru örnek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avcı, takımda kiralık olarak bulunan Puchacz ve Denswlil’in durumuyla ilgili bir soruyu ise, "Puchacz ve Denswil için değerlendirmelerimi yaptık lig bitsin değerlendirmeleri açıklayacağız" şeklinde cevap verdi.

Kentte yaşadığı bir anısını anlatan bordo-mavililerin teknik direktörü, "Taraftarın ilgisi için inanılmaz bir duygu inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Yaşadığım güzel hikayeler var. Eşim ve çocuklarım gelmişti roma maç ile Sivas maçı arasıydı. Çal mağarasına gittik. İçerisi karanlık birisi bakıyor bana sen misin dedi. Dövüyor mu seviyor mu anlamadım. Fotoğraf çektirdikten sonra Berat’ın yanı boş kalıyor, bir şey yapacak mısın dedi. Buranın insanıyız biz böyleyiz demişti" dedi.

"Mevki ile ilgili eksiklerimiz var"

Transfer yapılmasına ihtiyaç olduğu mevkileri açıklayan Abdullah Avcı, "Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var. Sağ stoperde Ahmetcan’ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre o bölgeye birine bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Öncelikle bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesine karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

Gelecek sezon planlamasında genç oyuncuların da yer aldığını açıklayan Avcı, "Pilot takım ve altyapıdan da takımda olanların dışında onları nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimler üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde ortaya çıkacaktır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 03:58
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
19°
açık