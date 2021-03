Abdullah Avcı: "Berabere biten müsabakadan hiçbir zaman memnun olamayız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, berabere kaldıkları Erzurumspor maçı sonrası, "Berabere biten müsabakadan biz hiçbir zaman memnun olamayız. Haftalar ilerledikçe hep kazanmak için devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Maç öncesi şunu ifade etmiştim. Bu yaptığımız işte, her hafta bir sınav ve her hafta kazanmak istiyorsun. Özellikle Trabzonspor camiası da her zaman en iyisini ister ve kazanmamızı bekler. Biz de bu maçı kazanmak istedik. Aynı zamanda sıralamada 4. mü bitirdin, 5’ten uzaklaştın mı? 4. ve 3. arasında fark vardır, 3 ile 2, 2’nin 1 ile arasında fark vardır. Her maçı kazanmak ve bunun için en tepeyi zorlamak önemli. Çok önemli mesafeler kat ederek geldik. Ama bugün itibariyle baktığımda önümüzdeki senenin oyun anlamdaki formasyonları ile ilgili çalışmalar yaptık. İki-üç tane formasyon denedik saha içinde hem de oyuncu üzerindeki performanslar belirleyici olacak. Bugün itibariyle Erzurum zor deplasmandır. Saha şartları bazen her iki tarafa da zor olabiliyor. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de böyle bir müsabaka oynandı. Oyun bugün çok tatmin edici değil, zaman zaman oldu, bölüm bölüm olmadı. Berabere biten müsabakadan biz hiçbir zaman memnun olamayız. Onun için bugünün değerlendirmesini geleceğe dönük formasyonda ve oyuncu performansında neler olduğuna bakacağız. Haftalar ilerledikçe hep kazanmak için devam edeceğiz. Hem önümüzdeki sene planlamasını oyun olarak, oyuncu olarak değerlendirmesini yapacağız. Erzurumspor’a başarılar diliyorum" dedi.

"Bu tür maçlarda, savunmada dar hücumda geniş olmamız gerekiyor"

Oyun formasyonları hakkında da konuşan Avcı, "Bu tür oyunlarda oyunu özellikle çok genişlik vermen gerekiyor. Yani savunmada dar, hücum da geniş olman gerekiyor. Bugünün oyunu her takım için geçerli rakipten sayısal üstünlük nerelerde yakalarsın. Bugün itibariyle oyunu kenar oyunculardan çok genişlik veremezsen, oyunu merkeze doğru sıkıştırırsan topla orada buluşmaya çalışırsan orada bir tomak olur. O tomaktan da hiçbir şey çıkmaz" şeklinde konuştu.