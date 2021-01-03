Son Dakika
İzmir’de doktorun kafasını taşla yardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park’ta
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Avcı, en son 22 Ocak 2020’de Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bu statta boy göstermişti.
Spor 03.01.2021, 16:21
5
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Avcı, en son 22 Ocak 2020’de Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bu statta boy göstermişti.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak’taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak’ta Türkiye Kupası’nda oynanan BB Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park’ta boy gösterdi.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Altay
|17
|32
|3. İstanbulspor
|16
|31
|4. Samsunspor
|16
|30
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Cádiz
|16
|19
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Eibar
|16
|16
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü