Abdulkerim Çakar, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Portekiz 2. Lig takımı Academico’da kiralık forma giyen 21 yaşındaki genç gurbetçi hücum futbolcusu Abdulkerim Çakar’ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmaları çerçevesinde gurbetçi bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Portekiz 2. Lig temsilcilerinden Academico’da kiralık forma giyen genç gurbetçi futbolcu Abdulkerim Çakar’ı kadrosuna kattı. Kariyerinde 78 resmi müsabakaya çıkarak 30 gol, 4 asistlik performans gösteren ve hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Abdulkerim Çakar, Gaziantep FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız adayı Abdulkerim Çakar ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Abdulkerim Çakar, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Abdulkerim’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.