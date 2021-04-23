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Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ‘disiplinsiz davranışları’ nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Spor 23.04.2021, 12:27
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Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak krizi yaşanıyor.

A Spor’un haberine göre bu futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Avcı’nın Abdulkadir Parmak’ı Galatasaray maçında oyuna almak istediği ancak futbolcunun bunu kabul etmediği iddia edildi.

Bu sezon 28 resmi maçta görev alan Abdulkadir Parmak skor katkısı yapamadı.

(Maçkolik)

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