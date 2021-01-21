Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi.

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, İstanbul’da bir hastanede ameliyat oldu. Hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan bordo-mavili oyuncunun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon’a dönecek ve tedavisini burada devam edilecek.

Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu da Abdülkadir Ömür’ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi.