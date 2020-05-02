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ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret davası reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kadın Futbol Takımı'nın erkek milli takım ile eşit ücret alma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret davası reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kadın Futbol Takımı'nın erkek milli takım ile eşit ücret alma talebi mahkeme tarafından reddedildi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:33
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ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret davası reddedildi

ABD Kadın Futbol Takımı'nın, geçtiğimiz yıl erkek milli takım ile eşit ücret alma isteğiyle ABD Futbol Federasyonu'na (USSF) açtığı dava sonuçsuz kaldı. 28 kadın futbolcu, Eşit Ücret Yasası uyarınca 66 milyon Dolar (52.8 milyon Sterlin) tazminat istiyordu. Ancak mahkeme bu talebi, "Kadın takımına, erkek takımından daha fazla hem kümülatif hem de ortalama maç başına ödeme yapıldı" diyerek reddetti.

Oyuncuların sözcüsü Molly Levinson, karara itiraz etmeyi planladıklarını söyleyerek, "Şok ve hayal kırıklığına uğradık. Eşit ücret için sıkı çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim durumumuzdan eminiz ve bu sporu oynayan kız ve kadınların cinsiyetlerinden dolayı daha az değer biçilmemesini sağlama taahhüdümüzde kararlıyız" dedi.

Eşit ücret talebi reddedildikten sonra, geçen yıl Dünya Kupası'nda Altın Top kazanan forvet Megan Rapinoe de sosyal medya hesabından, "Eşitlik için savaşmayı asla bırakmayacağız" paylaşımını yaptı.

ABD'li golcü Alex Morgan da, "Bu haberi duymak bizi hayal kırıklığına uğratmasına rağmen, bu eşitlik mücadelemizde bizi daha da cesaretlendirecek" ifadelerin kullandı.

ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Bölge Mahkemesi'nin hakimi Gary Klausner, seyahat, barınma ve tıbbi destek konularındaki haksız muamele davalarının ise görülmesine izin verdi. Bu duruşma 16 Haziran'da Los Angeles'ta yapılacak.

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