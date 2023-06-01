ABD, Japonya’yı 55-44 yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası’nda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) rakibi Japonya’yı 55-44 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yalova’da 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününün ikinci maçında ABD ve Japonya karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk periyodu 15-7 ABD üstünlüğüyle sona erdi. Soyunma odasına da 27-20’lik üstünlükle giren ABD, üçüncü periyodu da 43-31 önde kapadı. Oyun boyunca oyun hakimiyetini koruyan ABD, Japonya’yı 56-44 mağlup etti.

Öte yandan günün ilk maçında Türkiye, Avusturalya’yı 66-59 yenmişti. Turnuvada yarın Japonya - Avusturalya ile karşılaşırken Türkiye de ABD ile mücadele verecek.