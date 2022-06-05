ABB’den Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık etkinliği

EGO Genel Müdürlüğü, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, trafik sıkışıklığının, çevre ve gürültü kirliliğinin azaltılması ve karbon salınımının azaltılmasına karşı 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık etkinliği düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve alternatif ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Batıkent Bisiklet Kampüsü’nde bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, Daire Başkanları, Mahalle Muhtarlarının katıldığı etkinliğe Ankara’da öğrenim gören çok sayıda öğrenci öğretmenleri ile yoğun ilgi gösterdi.

Başkent’te bisiklet kullanımını artırmak için çalışmalar devam edecek

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 30 öğrenci başta olmak üzere etkinlikte, Özel Kampüs Ayyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden down sendromlu 10 çocuğa uygulamalı ve pratik bisiklet kullanımı eğitimi verildi. Ankara’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, öğrencilere spor yapma alışkanlığı kazandırmak için basket topu da hediye etti. Alkaş, "Motorlu araçlar, küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonunun beşte birini oluşturuyor. Tüm dünya olarak küresel ısınmayla mücadele etmek istiyorsak bunun en önemli nedeni olan ulaşım kaynaklı karbon salınımını acilen en aza indirmemiz gerekiyor. Başlıca amacımız bisiklet kullanımına farkındalık oluşturmak. Çevre kirliliğine sebep olan motorlu taşıtlara karşı alternatif bir ulaşım aracı olarak tercih edilen bisikletler, sıfır karbon salımı ile gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bisiklet Yolları Projesi ile Ankara’da bir ilki gerçekleştirirken, bisikletle ilgili tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almaya çalıştık" ifadelerini kullandı.