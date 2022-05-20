ABB yeni bir spor tesisini daha Başkent’e kazandırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir spor tesisini daha Başkentlilerle buluşturdu. 2014 yılından itibaren hiç açılmadan atıl şekilde duran Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yenilenerek hizmete açıldı.

Başkentlileri spora teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni spor alanları ve tesisleri inşa ederek ya da yenileme çalışmaları yaparak bu amacı doğrultusunda yoğun mesai harcıyor. Kentte yıllardır atıl durumda bulunan yapıları A’dan Z’ye yenileyerek Başkentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi şimdi de 2014 yılında tamamlandığı halde açılmadan kaderine terk edilen Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nu hizmete açarak Başkent’e kazandırdı. Yarı olimpik ve çocuk yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, sauna, fitness, buhar odası ve kafeteryanın yer aldığı spor tesisinde, ASKİ Spor Kulübü ile iş birliği yapılarak Başkentli çocuklara yüzme eğitimi verilecek.

Atıl halde bulunan havuz ABB’nin öz kaynaklarıyla kullanılır hale getirildi

Başkentlilerin uzun süredir hizmete girmesini beklediği spor tesisinin açılışına ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Aslan, Anket AŞ Genel Müdürü Hakan Türkoğlu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar da katıldı. Seğmenler ve Mehteran Takımı’nın gösterileriyle renklenen açılışta, Elvankent Aile Yaşam Merkezi Trio Grubu’nun müzik dinletisi ile Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi sporcularının karate gösterisi ilgiyle izlendi. ABB’nin kendi öz kaynaklarıyla bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını gerçekleştirdiği Kuzey Yıldızı Havuzu ve Spor Salonu’nda; 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğinde ve 1,80 metre derinliğinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Çocuk yüzme havuzunun yanı sıra kafeterya, buhar odası, sauna, fitness ve dinlenme alanlarının da yer aldığı tesiste, ASKİ Spor ile iş birliği yapılarak Başkentli çocuklara yüzme eğitimi verilecek.

Başkent’te yüzme bilmeyen çocuk kalmasın

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için masa tenisi, langırt, mini golf platformu ve bilardo masalarının da konulduğu tesis, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek. Aile Yaşam Merkezi üyelerinin de yararlanabileceği yarı olimpik havuzun “Başkent’te yüzme bilmeyen çocuk kalmasın” sloganıyla pazartesi günleri hariç her gün açık olacağını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Başkentlileri tesise şu sözlerle davet etti:

“Uzun yıllardır atıl halde bulunan bu havuzumuzu sizler için hizmete açmış bulunuyoruz. Yaz boyunca hem ailelerimiz hem de çocuklarımız yüzme havuzundan ve spor salonundan istifade edebilecekler. Aynı zamanda Ankara’mızda yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması için ASKİ Spor Kulübü ile Belediyemiz bünyesindeki diğer kulüplerimizle protokol çerçevesinde çocuklarımıza yüzme öğreteceğiz. Çok kısa bir süre içerisinde de yine Kuzey Yıldızı’nda bulunan hizmet binasını vatandaşlarımız için ‘Sessiz Kütüphane’ olarak hizmete açacağız.”