banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”

ABB sporcuları olimpiyat madalyalarını başkente getirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sporcuları, Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen ‘24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) EGO Sporlu Onur Arı ile Ömer Saner altın, Bayram Aksu ile Ahmet Talha Kaçur gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda FOMGET sporcusu Oğuz Dönder de serbest stil kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken, şampiyon sporcular Esenboğa Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı.

Spor 18.05.2022, 11:51
ABB sporcuları olimpiyat madalyalarını başkente getirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sporcuları, Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen ‘24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) EGO Sporlu Onur Arı ile Ömer Saner altın, Bayram Aksu ile Ahmet Talha Kaçur gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda FOMGET sporcusu Oğuz Dönder de serbest stil kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken, şampiyon sporcular Esenboğa Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı.

Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen ‘24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) EGO Sporlu 70 kiloda Onur Arı ile 92 kiloda Ömer Saner serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu.

82 kiloda Bayram Aksu ile 87 kiloda Ahmet Talha Kaçur’un grekoromen stilde gümüş madalya kazandığı olimpiyatlarda FOMGET sporcusu Oğuz Dönder de serbest stil kategorisinde rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Aralarında EGO Sporlu Dursun Gözel’in de yer aldığı sporcular, Esenboğa Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı.

ABB spor kulüpleri tarihe geçti

ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, EGO Spor Başkanı Taner Özgün, FOMGET Başkanı Ahmet Öksüz ile kulüp antrenörleri ve sporcuları tarafından Türk bayrakları ile karşılanan işitme engelli şampiyon sporcular duygu dolu anlar yaşadı.

EGO Sporlu Onur Arı bir ilki gerçekleştirerek olimpiyat tarihinde rakibine tek puan vermeden Sabyrzhan Rsaly’i teknik üstünlükle mağlup ederek tarihe geçti.

EGO Spor Başkanı Taner Özgün düşüncelerini paylaşarak, “Sadece EGO Spor olarak değil Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı spor kulüpleri tarih yazmaya devam ediyor. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Onları yetiştiren ailelerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ankara’ya olimpiyat tarihinde ilkleri yaşattıklarını belirten FOMGET Başkanı Ahmet Öksüz ise, “Biz bir aileyiz. Biz inandık, inanmak başarmanın yarısıdır. Biz sporcularımızı inanarak gönderdik, dualarla gönderdik. Hiç başımızı öne eğdirmediler. Olimpiyat tarihinde bazı ilkleri yaşatıyoruz Ankara’da. FOMGET Gençlik Spor Kulübü olarak Oğuz Dönder altın madalyayla dönerek olimpiyat tarihinde Ankara’da bir ilki gerçekleştirdi” diye konuştu.

ABB’nin milli güreşçileri dünyaya adlarını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilk kez şampiyonluğu yaşatacaklarını belirten antrenör Ufuk Tapan, “Mansur Yavaş Başkanımıza bir söz verdik. ‘İlk Olimpiyat madalyasını başkanım biz getireceğiz’ dedik. Türk Milli Takımı olarak serbest stilde tarihte ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu takımımız. 3 altın madalyalı olimpiyat şampiyonumuz Ankara Büyükşehir Belediyemizin sporcusu” ifadelerini kullandı.

Namağlup şampiyon olmanın sevincini yaşadığını belirten Onur Arı ise, “Olimpiyat şampiyonu oldum. Desteklerinden dolayı Ufuk Hocama çok teşekkür ederim. Çok çalıştık, çok emek verdik sonunda şampiyon olduk. Hiç kimseye puan vermeden 10-0 yenerek şampiyon oldum. Tarihe geçtim” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara gitmeden önce madalya sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirdikleri dile getiren Oğuz Dönder şunları söyledi:

“Buraya gelen herkesin ayağına sağlık. Çok gurur duyuyoruz. Brezilya’ya gitmeden önce bir söz verdik. Olimpiyat madalyasını Ankara’ya getireceğiz diye. Bu altın madalyayı getirdik. Çok gururluyuz, çok mutluyuz.”

Hem bireysel hem de takım halinde şampiyon olduklarının altını çizen Ömer Saner ise, “Takım hâlinde birinci olduk. Başkanlarımıza ve antrenörlerimize teşekkür ederiz. Onların sayesinde buralara geldik. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

ABB Sporcuları karşılamanın ardından üstü açık otobüslerle seyahat ederek başkentlileri selamladı.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
22°
açık