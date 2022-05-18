ABB sporcuları olimpiyat madalyalarını başkente getirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sporcuları, Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen ‘24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) EGO Sporlu Onur Arı ile Ömer Saner altın, Bayram Aksu ile Ahmet Talha Kaçur gümüş madalya kazandı. Olimpiyatlarda FOMGET sporcusu Oğuz Dönder de serbest stil kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken, şampiyon sporcular Esenboğa Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı.

Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen ‘24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda (Deaflympics) EGO Sporlu 70 kiloda Onur Arı ile 92 kiloda Ömer Saner serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu.

82 kiloda Bayram Aksu ile 87 kiloda Ahmet Talha Kaçur’un grekoromen stilde gümüş madalya kazandığı olimpiyatlarda FOMGET sporcusu Oğuz Dönder de serbest stil kategorisinde rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Aralarında EGO Sporlu Dursun Gözel’in de yer aldığı sporcular, Esenboğa Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı.

ABB spor kulüpleri tarihe geçti

ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, EGO Spor Başkanı Taner Özgün, FOMGET Başkanı Ahmet Öksüz ile kulüp antrenörleri ve sporcuları tarafından Türk bayrakları ile karşılanan işitme engelli şampiyon sporcular duygu dolu anlar yaşadı.

EGO Sporlu Onur Arı bir ilki gerçekleştirerek olimpiyat tarihinde rakibine tek puan vermeden Sabyrzhan Rsaly’i teknik üstünlükle mağlup ederek tarihe geçti.

EGO Spor Başkanı Taner Özgün düşüncelerini paylaşarak, “Sadece EGO Spor olarak değil Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı spor kulüpleri tarih yazmaya devam ediyor. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Onları yetiştiren ailelerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ankara’ya olimpiyat tarihinde ilkleri yaşattıklarını belirten FOMGET Başkanı Ahmet Öksüz ise, “Biz bir aileyiz. Biz inandık, inanmak başarmanın yarısıdır. Biz sporcularımızı inanarak gönderdik, dualarla gönderdik. Hiç başımızı öne eğdirmediler. Olimpiyat tarihinde bazı ilkleri yaşatıyoruz Ankara’da. FOMGET Gençlik Spor Kulübü olarak Oğuz Dönder altın madalyayla dönerek olimpiyat tarihinde Ankara’da bir ilki gerçekleştirdi” diye konuştu.

ABB’nin milli güreşçileri dünyaya adlarını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilk kez şampiyonluğu yaşatacaklarını belirten antrenör Ufuk Tapan, “Mansur Yavaş Başkanımıza bir söz verdik. ‘İlk Olimpiyat madalyasını başkanım biz getireceğiz’ dedik. Türk Milli Takımı olarak serbest stilde tarihte ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu takımımız. 3 altın madalyalı olimpiyat şampiyonumuz Ankara Büyükşehir Belediyemizin sporcusu” ifadelerini kullandı.

Namağlup şampiyon olmanın sevincini yaşadığını belirten Onur Arı ise, “Olimpiyat şampiyonu oldum. Desteklerinden dolayı Ufuk Hocama çok teşekkür ederim. Çok çalıştık, çok emek verdik sonunda şampiyon olduk. Hiç kimseye puan vermeden 10-0 yenerek şampiyon oldum. Tarihe geçtim” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara gitmeden önce madalya sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirdikleri dile getiren Oğuz Dönder şunları söyledi:

“Buraya gelen herkesin ayağına sağlık. Çok gurur duyuyoruz. Brezilya’ya gitmeden önce bir söz verdik. Olimpiyat madalyasını Ankara’ya getireceğiz diye. Bu altın madalyayı getirdik. Çok gururluyuz, çok mutluyuz.”

Hem bireysel hem de takım halinde şampiyon olduklarının altını çizen Ömer Saner ise, “Takım hâlinde birinci olduk. Başkanlarımıza ve antrenörlerimize teşekkür ederiz. Onların sayesinde buralara geldik. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

ABB Sporcuları karşılamanın ardından üstü açık otobüslerle seyahat ederek başkentlileri selamladı.