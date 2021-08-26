banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!

Aaron Boupendza resmen Al-Arabi’de

Süper Lig’in gol kralı Aaron Boupendza Al-Arabi’ye resmen transfer oldu.

Spor 26.08.2021, 20:56
Aaron Boupendza resmen Al-Arabi’de

Süper Lig’in gol kralı Aaron Boupendza Al-Arabi’ye resmen transfer oldu.

Transfer gündemini uzun süre meşgul eden Hatayspor’un golcü oyuncusu Aaron Boupendza’nın Katar takımlarından Al-Arabi’ye transfer olduğu açıklandı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama "Aaron Salem Boupendza’nın Katar ekibi Al-Arabi’ye transferi gerçekleşmiştir. Aaron Salem Boupendza’ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
31°
açık