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A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın başına Alman teknik direktör Stefan Kuntz’u getirdi.

Spor 19.09.2021, 16:12
A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın başına Alman teknik direktör Stefan Kuntz’u getirdi.

A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. TFF, resmi siteden 58 yaşındaki teknik adamı duyururken, şu ifadelere yer verdi:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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