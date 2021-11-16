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A Milli Takım’ın Karadağ karşısındaki ilk 11’i belli oldu. Milliler maça şu kadroyla çıkacak: Uğurcan - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin - Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu -Burak Yı
A Milli Takım’ın Karadağ karşısındaki ilk 11’i belli oldu. Milliler maça şu kadroyla çıkacak: Uğurcan - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin - Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu -Burak Yılmaz.
Spor 16.11.2021, 21:30
A Milli Takım’ın Karadağ karşısındaki ilk 11’i belli oldu. Milliler maça şu kadroyla çıkacak: Uğurcan - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin - Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu -Burak Yılmaz.