Son Dakika
A Milli Takım’ın 30 kişilik kadrosu açıklandı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Antalya’da kamp yapacağı 30 kişilik kadroyu açıkladı.
Spor 14.05.2021, 11:27
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Antalya’da kamp yapacağı 30 kişilik kadroyu açıkladı.
A Milli Takım’ın EURO 2020 öncesinde Antalya’da yapacağı kampın kadrosu açıklandı. A Milli Takım kadrosu şu şekilde:
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan ÇalhanoğluFORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu