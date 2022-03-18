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A Milli Takım’ın 2022 Dünya Kupası play-off maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

Spor 18.03.2022, 19:14
A Milli Takım’ın 2022 Dünya Kupası play-off maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (O. Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun

(Fenerbahçe), Umut Dilan Bozok (Kasımpaşa)

Mili oyuncular, pazar günü tesislerde toplanmaya başlayacak

Ay-Yıldızlılar, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya’da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek. A Millî Takım’a davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto’da katılacak.

A Millî Takım kafilesi, 21 Mart Pazartesi günü saat 11.25’te İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Porto’ya hareket edecek. Ay-yıldızlılar, Portekiz maçının hazırlıklarına aynı gün TSİ 20.00’de Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı So Miguel Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Portekiz karşılaşması öncesinde 23 Mart Çarşamba günü TSİ 20.30’da Drago Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste TSİ 21.30’da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Drago Stadyumu’nda oynanacak 24 Mart’taki Portekiz-Türkiye müsabakası, TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. A Millî Takım kafilesi, İtalya veya Kuzey Makedonya ile oynanacak karşılaşma için 25 Mart Cuma günü Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla TSİ 16.45’te Porto’dan Konya’ya geçecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, maç öncesindeki resmî basın toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapacak. A Millî Takım’ın İtalya veya Kuzey Makedonya maçı öncesindeki son çalışma da bu tesiste gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak. Etkinliklerin saatleri, rakibin netleşmesinin ardından belirlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanacak, Türkiye-İtalya veya Türkiye-Kuzey Makedonya maçı saat 21.45’te başlayacak.

Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından 30 Mart Çarşamba günü saat 00.45’te THY’ye ait uçakla Konya’dan İstanbul’a dönecek.

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