A Milli Takım’da kaleci antrenörü değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımı’nın kaleci antrenörü Michael Rechner’in, Bayern Münih kulübünde başladığı yeni görevi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

A Milli Takımın kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Michael Rechner’in yerine Emrah Karakovan’ın getirildiği açıklandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner’in Almanya’nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz. A Millî Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner’e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz. Rechner’in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım’da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir."