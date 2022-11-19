A Milli Takım yola çıktı

A Milli Takım, Çekya ile saat 20.00’de oynayacağı hazırlık karşılaşması için konakladığı otelden ayrılarak stada doğru yola çıktı.

Türkiye, özel maçta Gaziantep Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de Çekya ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala ay-yıldızlı ekip, otelden mili takım otobüsüne binerek karşılaşmanın oynayacağı stada doğru hareket etti.

Öte yandan kadroda yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunması nedeniyle maçta oynamayacağı açıklandı.