A Milli Takım Uluslar Ligi'ne kötü başladı!

Maçtan dakikalar

12. dakikada Roland Sallai ceza sahası dışında ki pasında topa hakim olan Filip Holender, topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Uğurcan topu parmak uçları ile çıkarttı.

18. dakikada ceza sahası dışındaki Dominik Szoboszlai, Filip Holender'den kazandığı topla kaleye uzun bir şut çekti. Top direkten döndü.

31. dakikada Dominik Szoboszlai, topu ceza sahası içerisindeki Filip Holender'e verdi. Filip Holender'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin köşesine çarparak dışarı çıktı.

35. dakikada Adam Szalai'nin ceza sahasının dışından kullandığı sert şutta top kaleci Uğurcan'dan döndü.

38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak Peter Gulasci'de kaldı.

51. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Rakip oyuncuları geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Yılmaz'ın şutunda kaleci Peter Gulasci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Emre Kılıç'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Dominik Szoboszlai'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Willi Orban topa kafası ile dokundu. Uğurcan Çakır topu parmak uçları ile kornere çeldi.

79. dakikada Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 0-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Artur Riberio, Rui Tavares, Paulo Soares

Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyücü, Merih Demiral, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Mert Hakan (İrfan Can dk. 57), Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç (Kenan Karaman dk. 75), Ahmet Kutucu (Yusuf Yazıcı dk. 46), Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günök, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Kabak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Macaristan: Peter Gulasci, Adam Lang, Willi Orban, Atilla Szalai, Atilla Fiola, Adam Nagy, Davit Siger (Andras Schafer dk. 59), Filip Holender, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai (Zsolt Kalmar dk. 81 ?), Adam Szalai

Yedekler: Denes Dibusz, Adam Kovaksik, , Mate Patkai, Tamas Cseri, Adrian Szöke, Krisztian Simon, Benjamin Babati, Nemanja Nikolics

Teknik Direktör: Marco Rossi

Gol: Dominik Szoboszlai (dk. 79) (Macaristan)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, İrfan Can (Türkiye) Siger, Fiola, Lang (Macaristan)