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A Milli Takım, Rusya maçına hazır
UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP'TA YARIN MOSKOVA'DA RUSYA İLE KARŞILAŞACAK OLAN A MİLLİ TAKIM, HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Spor 11.10.2020, 00:09 11.10.2020, 07:44
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta yarın Moskova’da Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
Dinamo Merkez Stadyumu’nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin takiben pas ve dar alan oyunlarına dönük çalışmalar yaptı. İdmanın son bölümde ise Rusya maçının taktik çalışması yapıldı.
Millilerin bu akşamki antrenmanını T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, T.C Moskova Büyükelçilik Müsteşarı Cem Gündüz, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
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