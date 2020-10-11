banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası
Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası
Çocuk tecavüzcülerine hadım cezası! Nijerya'da yeni uygulama yasalaştı
Çocuk tecavüzcülerine hadım cezası! Nijerya'da yeni uygulama yasalaştı
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Evden çalışırken yapılan 6 hata
Evden çalışırken yapılan 6 hata

A Milli Takım, Rusya maçına hazır

UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP'TA YARIN MOSKOVA'DA RUSYA İLE KARŞILAŞACAK OLAN A MİLLİ TAKIM, HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Spor 11.10.2020, 00:09 11.10.2020, 07:44
3
A Milli Takım, Rusya maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta yarın Moskova’da Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Dinamo Merkez Stadyumu’nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin takiben pas ve dar alan oyunlarına dönük çalışmalar yaptı. İdmanın son bölümde ise Rusya maçının taktik çalışması yapıldı.

Millilerin bu akşamki antrenmanını T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, T.C Moskova Büyükelçilik Müsteşarı Cem Gündüz, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
16°
açık
Namaz Vakti 11 Ekim 2020
İmsak 05:40
Güneş 07:04
Öğle 12:56
İkindi 16:04
Akşam 18:37
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2