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A Milli Takım, Riva’da toplandı

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva’daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplandı.

Spor 27.05.2022, 23:07
A Milli Takım, Riva’da toplandı

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün Riva’daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplandı.

A Millî Takım, Riva’da toplandı. Ay-yıldızlılar, C Ligi 1. Grup’taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına yarın 11.00 ve 17.30’da yapacağı çift idmanla başlayacak. Sabah antrenmanı basına kapalı, akşam idmanı ise açık olacak.

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