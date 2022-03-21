A Milli Takım Portekiz’de

Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılmak için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, deplasmanda boy göstereceği yarı final karşılaşması için Portekiz’e geldi. Özel uçakla Porto’ya gelen ve ardından kamp yapacağı otele yerleşen milliler, ilk antrenmanını da bu akşam Sao Miguel Stadı’nda basına açık olarak yapacak.