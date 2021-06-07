banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak

A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, İtalya ile 11 Haziran’da oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 07.06.2021, 22:26
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, İtalya ile 11 Haziran’da oynayacağı EURO 2020 açılış maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Almanya’nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte’de konaklayan ay-yıldızlılar, bugünkü antrenmanını da buradaki sahada yaptı. İlk 20 dakikası basın açık olan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kısa koşularla devam etti. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Milliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yorumlar (0)
banner422
21°
parçalı bulutlu