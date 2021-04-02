A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı

A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ve Norveç maçlarındaki galibiyet primleri belli oldu. Dağıtılan primlerin yaklaşık 40 milyon lira olduğu aktarıldı. Daha önce de Milli Takım'da primler dağıtılmış fakat ardından gelen sonuçlara karşılık futbolcuların prim ısrarı ve tartışmalar krize dönüşmüştü. 2016'daki olayın halen konuşulduğu ortamda yeni bir prim skandalı daha patlak verdi.

İLK 11 OYUNCUSUNA 100 BİN EURO

Ajansspor'un haberine göre; 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100'er bin Euro (960 bin TL) prim verdi. Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı. Toplam tutarın ise 3 milyon 750 bin Euro olduğu aktarıldı.

İşte oyuncu başına verilen primler:

Uğurcan Çakır 200 bin euro, Çağlar Söyüncü 200 bin euro, Umut Meraş 200 bin euro, Ozan Tufan 200 bin euro, Okay Yokuşlu 200 bin euro, Hakan Çalhanoğlu200 bin euro, Yusuf Yazıcı 200 bin euro, Kenan Karaman 200 bin euro, Burak Yılmaz 200 bin euro, Zeki Çelik 100 bin euro, Ozan Kabak 175 bin euro, Kaan Ayhan175 bin euro, Caner Erkin 150 bin euro, Enes Ünal150 bin euro, Taylan Antalyalı150 bin euro, Deniz Türüç125 bin euro, Mert Günok200 bin euro, Mert Müldür150 bin euro, Orkun Kökçü100 bin Euro, Emre Kılınç 50 bin euro, Dorukhan Toköz 100 bin euro, Altay Bayındır200 bin euro, Cenk Tosun100 bin euro, Halil Akbunar 75 bin euro, Abdülkerim Bardakçı 50 bin Euro