banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Balıkçılar
Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek sezona başladı
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı
Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Koca’dan destek mesajı

A Milli Takım'ın formaları yenilendi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

Spor 01.09.2020, 14:15
8
A Milli Takım'ın formaları yenilendi

 

A Milli Takım'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.

Geleneksel renkler ve güçlü sembollerden ilham alınan hem iç saha hem de deplasman formasında bayrak ve bant, tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.
Bütün koleksiyon 'Türkiyem' temasını baz alarak hazırlandı. Koleksiyon, Milli Takım'ın Türkiye'yi temsil etme gururunu en açık şekilde yansıtıyor.

İlk formadan esinlenilen bant tasarım

Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.

Türkiye dış saha forması, şortu ve çorapları kırmızı tonlarıyla tasarlanıyor. Formanın göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız buluşuyor.

Hem iç saha hem de dış saha formasının ense kısmının iç tarafında 'Türkiyem' yazısı yer alıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek" ifadeleriyle yeni formayı değerlendirdi.
Global Nike Futbol Giyim'den Sorumlu Yönetici Scott Munson da, "Türkiye'de futbola duyulan tutkuyu özel bir tasarımla yansıtmak istedik, bu sebeple ay-yıldız detaylarını büyütüp tasarımımızın merkezi haline getirdik" şeklinde konuştu.

Yeni formaların yanı sıra, Türkiye'nin yeni maç önü forması, 2020 koleksiyonunun en heyecan verici parçalarından bir tanesi. Canlı kırmızı renklerle tasarlanmış formanın tamamında İstanbul'un en ünlü ve eşsiz noktalarından biri olan Galata Köprüsü'nde kullanılan dizayn öğeleri yer alıyor.

Geri dönüştürülebilir özelliğe sahip

Oyuncuların sahada giyeceği yeni milli takım formalarının yanı sıra taraftarlar için tasarlanan replika formalar da geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.
Çevreye daha az etki ederek en yüksek performansı sağlayan kitler oluşturmak için, plastik şişeler toplanıyor, temizleniyor ve üretim için yüksek kaliteli bir iplik üretmek üzere eritiliyor.

2020 Türkiye Milli Takım koleksiyonu bugün itibarıyla online satışa çıkacak. Ayrıca 4 Eylül'den itibaren de mağazalardan satın alınabilecek.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25