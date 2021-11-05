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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu
Spor 05.11.2021, 17:28
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.
24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
KALECİ: Uğurcan Çakır - Ersin Destanoğlu - Sinan Bolat
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun