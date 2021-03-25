A Milli takım Hollanda’yı İstanbul'da 4-2 yendi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta A Milli Takımımız, Hollanda’yı 4-2 mağlup ederek elemelere harika bir başlangıç yaptı.

Türkiye’ye galibiyeti getiren golleri 15, 34 (penaltı) ve 81. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Maçta kaleyi bulan ilk 3 şutumuz filelerle buluştu.

Hollanda 50. dakikadan itibaren kalemizde tehlikeli pozisyonlar buldu. Oyuna sonradan giren Klaassen 75’te, Luuk de Jong ise 76. dakikada Hollanda’nın gollerini kaydeden isimler oldu.

Uğurcan Çakır, Hollanda’nın 90+4’te kazandığı penaltıda Depay’ın şutunu kurtarmayı başardı.

Bu sonuçla millilerimiz grupta 3 puanla 2. sırada yer alırken, Hollanda da 5. sırada ilk haftayı tamamladı. A Milli Takımımız, 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile İspanya’da karşılaşacak. Hollanda ise aynı gün sahasında Letonya’yı konuk edecek.

Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Türkiye

Topla Oynama

%34

Maç İstatistikleri

6İsabetli Şut9

3İsabetsiz Şut12

17Faul12

3Korner11

1Ofsayt1

5Sarı Kart1

0Kırmızı Kart0

7Kurtarış2

Hollanda

Topla Oynama

%66

BURAK YILMAZ PERDEYİ AÇTI

Dakikalar 15’i gösterdiğinde A Milli Takımımız, Hollanda’nın atağı sonrasında rakip yarı sahaya Hakan, Burak ve Kenan ile hızlıca gitti. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Hakan, topu Burak’a aktardı. Lille’de forma giyen golcü Burak Yılmaz da burun vuruşu yaptığı şutta top De Ligt’e çarparak kaleci Krul’u ters ayak üzerinde yakalayarak filelere gitti: 1-0.

OKAY YERDE KALDI, PENALTIYI BURAK ATTI

33. dakikada 2. golümüz geldi! Kenan’ın Okay’ı çok iyi gördüğü pozisyonda Malen’in ceza sahasında yaptığı faul sonrasında İngiliz hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Burak Yılmaz sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Krul’u dizlerinin üzerine düşürerek topu köşeye gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

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OKAY YOKUŞLU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

2. golde takımımıza penaltıyı kazandıran Okay Yokuşlu, 45. dakikada ise kalemizde golü engelledi. Kornerden yapılan ortada De Ligt’in yaptığı kafa vuruşunca top önce yan direğe çarpıp filelere doğru giderken çizgi üzerinden Okay topu kafasıyla uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

İKİNCİ YARININ 32. SANİYESİNDE ENFES GOL

İlk yarıda Hollanda’yı sahada ezen millilerimiz, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı.

İkinci yarının henüz 32. saniyesinde Milan’da forma giyen Hakan, Umut Meraş’tan aldığı pasta kaleye yüzünü dönerek ceza sahası dışından yerden sert bir şut çekti. Kaleci Krul uzansa da top filelere giderek Millilerimiz 3-0 öne geçti.

2 DAKİKADA 2 GOL YEDİK!

3-0’lık skora rağmen oyunun kontrolünü Hollanda’ya kaptıran millilerimiz, baskıya dayanamadı! Hollanda’da oyuna sonradan giren Klaassen ve Luuk de Jong filelerimizi havalandırdı.

75’te Klaassen sol kanattan yapılan ortada topu çok şık bir şekilde önüne alarak Çağlar’dan sıyrılıp filelerimizi havalandırdı: 3-1.

Bir dakika sonra Hollanda yine sol kanattan geldi. Sevilla forveti Luuk de Jong ön direkte yere düşmesine rağmen topu filelere göndermeyi başararak durumu 3-2 yaptı.

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BURAK YILMAZ’DAN HARİKA FRİKİK GOLÜ

Dakikalar 81’i gösterdiğinde Enes Ünal’a yapılan faul sonrasında ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandık.

Frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, Hollanda kalecisi Krul’u kapattığı köşeden avlayarak enfes bir gole imza atıp maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

UĞURCAN PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ

90+3. dakikada Ozan Kabak’ın yaptığı penaltı sonrasında topun başına Depay geçti. Maç boyunca kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, sağına gelen şutta şutu iki hamlede kurtarmayı başararak penaltıda Hollanda’nın 3. golüne izin vermedi.