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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

EURO 2020’de yer alacak olan A Milli Takım turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya’da devam ediyor.

Spor 20.05.2021, 20:46
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

EURO 2020’de yer alacak olan A Milli Takım turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya’da devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

İrfan Can Kahveci düz koşu ile antrenmana tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün gece katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı.

A Millilerimiz, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
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