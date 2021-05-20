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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor
EURO 2020’de yer alacak olan A Milli Takım turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya’da devam ediyor.
Spor 20.05.2021, 20:46
EURO 2020’de yer alacak olan A Milli Takım turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya’da devam ediyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
İrfan Can Kahveci düz koşu ile antrenmana tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün gece katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı.A Millilerimiz, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.