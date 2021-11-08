A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıklarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 13 Kasım’da İstanbul’da Cebelitarık ve 16 Kasım’da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell gözetiminde saat 17.00’de fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldı.

A Milli Takım, yarın saat 11.00’de ve 17.00’de yapacağı çift antrenmanla Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına devam edecek.