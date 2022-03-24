Son Dakika
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 - Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi:96
Türkiye, Portekiz karşısına; Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Orkun, Berkan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem ve Burak Yılmaz 11’i ile çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz”
A Milli Takım, Dragao Stadyumu’na geldi
Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı Dragao Stadyumu’na geldi.
Spor 24.03.2022, 21:23
Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı Dragao Stadyumu’na geldi.
Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto’da Dragao Stadı’nda Portekiz ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala A Milli Takım’ı taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.