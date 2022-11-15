A Milli Takım, Diyarbakır’a gitti

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yarın İskoçya ile oynayacağı özel maç için Diyarbakır’a gitti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa’nın en genç takımı. Bu takım, Avrupa Şampiyonası’na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası arasında Diyarbakır’da özel maçta yarın İskoçya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka için kente gitti. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu bir dostluk maçı, önemli olan konu Diyarbakır’da ilk kez milli maç oynanacak. Özellikle devletimizin orada yapmış olduğu Avrupa standartlarında yapılmış bir stadyum var. Milli takımımız, mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri grubundaki ilk maçını oynayacak. Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa’nın en genç takımı. Bu takım, Avrupa Şampiyonası’na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir. Milli takımımız hocalarımızla birlikte çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.

Milli takımın bundan sonraki maçlarını Anadolu’nun farklı şehirlerinde oynayıp oynamayacağına dair ise Başkan Büyükekşi, "Hava durumu ve şehirlerin durumuna göre Anadolu’da maç yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin yaptığı 40’tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç tadını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" cümlelerine yer verdi.

Hakem Cüneyt Çakır’ın, Çekya karşılaşmasında jübile yapacağını hatırlatan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Cüneyt Çakır 5 dakika maç yönetecek ve jübile yapacak. Maçtan önce ona plaket vereceğiz. Cüneyt Çakır son yıllarda Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu başarılı hakemlerden bir tanesi. Bu zamana kadar bin 600’den fazla maç yönetti. Dünya Kupası’nda, Avrupa Şampiyonası’nda Şampiyonlar Ligi’nde maçlar yönetti. Avrupa’da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz. Cüneyt hoca ile oturup konuşacağız eğer olursa federasyonda görev verebiliriz" ifadelerini kullandı.