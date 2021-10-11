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A Milli Takım, basına kapalı çalıştı

A Milli Futbol Takımı, bugün oynanacak Letonya maçı öncesinde saat 12.00’de Riga’daki Skonto Stadyumu’nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

Spor 11.10.2021, 14:50
A Milli Takım, basına kapalı çalıştı

A Milli Futbol Takımı, bugün oynanacak Letonya maçı öncesinde saat 12.00’de Riga’daki Skonto Stadyumu’nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde gerçekleştirilen idmanda, sekize üç pas ve duran top çalışmaları yapıldı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

Takımın antrenman sahasına hareketi öncesinde, maç için Litvanya’dan Letonya’ya gelen taraftarlar takıma destek verip Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun ile fotoğraf çektirdi.

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