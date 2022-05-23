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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Spor 23.05.2022, 17:41
A Milli Takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
MAÇ TAKVİMİ
4 Haziran: Türkiye-Faroe Adaları
7 Haziran: Litvanya-Türkiye
11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Litvanya