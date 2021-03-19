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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu..
Spor 19.03.2021, 14:59
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A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Göztepeli Halil Akbunar ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan
DEFANS: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin
ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar
Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç
FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun