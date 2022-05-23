A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Millî Takım’ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar C LİGİ 1. Grup’ta oynayacağı Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg müsabakaları aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci

Altay Bayındır - Fenerbahçe

Doğan Alemdar - Stade Rennais FC

Uğurcan Çakır - Trabzonspor

Defans

Mert Müldür - Sassuolo

Zeki Çelik - Lille

Cenk Özkaçar - OH Leuven

Çağlar Söyüncü - Leicester City

Kaan Ayhan - Sassuolo

Merih Demiral - Atalanta

Ozan Kabak - Norwich City

Eren Elmalı - Kasımpaşa

Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş

Orta saha - forvet

Cengiz Ünder - Olimpik Marsilya

Yunus Akgün - Adana Demirspor

Berkan Kutlu - Galatasaray

Dorukhan Toköz - Trabzonspor

Hakan Çalhanoğlu - Inter

Orkun Kökçü - Feyenoord

Salih Özcan - Köln

Doğukan Sinik - Antalyaspor

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray

Enes Ünal - Getafe

Halil Dervişoğlu - Galatasaray

Serdar Dursun - Fenerbahçe

Tiago Çukur- Watford

Umut Bozok - Kasımpaşa

A Milli Takım 27 Mayıs Cuma günü 18.00’de Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Teknik direktör Stefan Kuntz saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyecek.