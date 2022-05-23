A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Millî Takım’ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Millî Takım’ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar C LİGİ 1. Grup’ta oynayacağı Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg müsabakaları aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci
Altay Bayındır - Fenerbahçe
Doğan Alemdar - Stade Rennais FC
Uğurcan Çakır - Trabzonspor
Defans
Mert Müldür - Sassuolo
Zeki Çelik - Lille
Cenk Özkaçar - OH Leuven
Çağlar Söyüncü - Leicester City
Kaan Ayhan - Sassuolo
Merih Demiral - Atalanta
Ozan Kabak - Norwich City
Eren Elmalı - Kasımpaşa
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe
Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş
Orta saha - forvet
Cengiz Ünder - Olimpik Marsilya
Yunus Akgün - Adana Demirspor
Berkan Kutlu - Galatasaray
Dorukhan Toköz - Trabzonspor
Hakan Çalhanoğlu - Inter
Orkun Kökçü - Feyenoord
Salih Özcan - Köln
Doğukan Sinik - Antalyaspor
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray
Enes Ünal - Getafe
Halil Dervişoğlu - Galatasaray
Serdar Dursun - Fenerbahçe
Tiago Çukur- Watford
Umut Bozok - Kasımpaşa
A Milli Takım 27 Mayıs Cuma günü 18.00’de Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Teknik direktör Stefan Kuntz saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyecek.