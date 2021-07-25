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A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, son şampiyonu set vermeden 3-0 devirdi.

Spor 25.07.2021, 15:45
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan harika başlangıç
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Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon Çin karşısında set vermeden kazanarak oyunlara müthiş bir başlangıç yaptı. A Milliler mücadeleye Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem (Kaptan), Zehra Güneş ve Ebrar Kararkurt'la başlarken son olimpiyat şampiyonu Çin ise Yuan XY, Zhu T, Gong, Zhang, Ding, Yan N ve Wang'la mücadeleye başladı. İlk set karşılıklı sayılarda çekişmeli şekilde geçerken, A Milli Takımı 25-21 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Bu setin ardından oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettiren Ay-Yıldızlılar, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de yine aynı skorla 25-14 kazanarak karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. A Milli Takım, B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veriyor. A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Güney Kore ve ev sahibi Japonya yer alıyor.

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